Noorse koningin Sonja ontslagen uit ziekenhuis

Koningin Sonja van Noorwegen is weer thuis. Het Noorse hof meldt vrijdagochtend dat de vorstin is ontslagen uit het Rijksziekenhuis in Oslo. Bij de 87-jarige Sonja is donderdagochtend een pacemaker geplaatst.

Het hof laat ook weten dat de koningin “in goede conditie” is. De koningin zal de komende week gebruiken om te herstellen van de operatie; haar ziekteverlof duurt tot 24 januari.

De vrouw van koning Harald werd afgelopen weekend even ter observatie opgenomen in het ziekenhuis vanwege een onregelmatige hartslag. De koningin ging woensdagavond het ziekenhuis in voor haar operatie.