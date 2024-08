Noorse koninklijke familie in traditionele kleding bij bruiloft

De Noorse koninklijke familie is aangekomen in Geiranger voor de huwelijksceremonie van prinses Märtha Louise en haar verloofde Durek Verrett. Volgens omroep NRK arriveerden koning Harald, koningin Sonja, het kroonprinselijk paar en hun kinderen rond 12.45 in Geiranger.

Op foto’s is te zien dat Harald en kroonprins Haakon een pak dragen. Prinses Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, kroonprinses Mette-Marit en Sonja hebben traditionele kledij aan.

Ook leden van andere Europese koningshuizen werden al in Geiranger gezien voor de bruiloft. Zo zijn prins Constantijn en prinses Laurentien van de partij. Ook de Zweedse kroonprinses Victoria en prins Daniel en prins Carl Philip en prinses Sofia werden bij aankomst gefotografeerd.