Noorse kroonprins Haakon gaat langs bij UNESCO-school

De Noorse kroonprins Haakon brengt dinsdag 11 juni een bezoek aan de middelbare school Ringerike in de stad Hønefoss. Dat meldt het Noorse hof. Tijdens zijn bezoek leert Haakon wat het voor de school betekent om een UNESCO-school te zijn.

De kroonprins gaat ook in gesprek met leerlingen van Ringerike over internationale samenwerking en duurzaamheid. “Dit wordt een interessante en spannende dag voor ons”, zegt schooldirecteur Bjørn Volleng. “We kijken ernaar uit en zijn erg trots dat we kroonprins Haakon welkom mogen heten op onze school.”

Wereldwijd vormen UNESCO-scholen een netwerk van ongeveer 10.000 scholen, die burgerschapsvorming allemaal zeer belangrijk vinden. De leerlingen leren van en met elkaar hoe ze aan burgerschap van leerlingen werken. Jaarlijks doen de leerlingen van de aangesloten scholen mee aan de UNESCO-scholendag.