Noorse kroonprins Haakon ontvangt ‘druppels energie’ in flesje

De Noorse kroonprins Haakon was deze week aanwezig in Wenen bij de opening van de Zero Project-conferentie. Hier ontving hij onder meer een flesje met daarin ‘druppels energie’ die uit een groene waterstoffabriek kwamen, deelde het Noorse hof donderdag.

Jaarlijks komen voor de conferentie wereldleiders, beleidsmakers en klimaatleiders uit meer dan honderd landen bijeen in het Weense kantoor van de Verenigde Naties om innovatie en groene transitie te bespreken. Haakon kreeg op de conferentie van Ole-Jacob Siljan, vicevoorzitter van de Noorse kunstmestgigant Yara, een flesje uitgereikt met daarin druppels omgezette groene waterstof uit Yara’s groene waterstoffabriek in Noorwegen, die in juni werd geopend en momenteel de grootste in Europa is.

De kroonprins woonde verder onder andere een presentatie bij van het Aurora-schip, het meest milieuvriendelijke vrachtschip ter wereld, dat vanaf 2027 op pure ammoniak zal varen.