Noorse kroonprins Haakon zonder Mette-Marit bij Olympische Spelen

De Noorse kroonprins Haakon is in Parijs om de Olympische Spelen bij te wonen. De zoon van koning Harald en koningin Sonja keek dinsdag op de tribune naar de springruiters. Hij moest het daarbij wel doen zonder zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit.

Het Noorse hof had eerder in de officiële agenda aangekondigd dat Haakon en Mette-Marit vanaf dinsdag in Parijs zouden zijn. Het hof bevestigde aan het blad Se og Hør dat Mette-Marit nog niet naar de Franse hoofdstad reist. “De kroonprinses heeft haar vertrek voorlopig uitgesteld en hoopt later af te reizen”, stelt het hof. Het is niet duidelijk waarom Mette-Marit heeft besloten haar reis uit te stellen, maar de kroonprinses heeft een ongebruikelijke variant van de ziekte longfibrose en doet het daarom vaker rustig aan.

In de agenda op de website van het Noorse hof staat nog altijd dat Haakon en Mette-Marit tot en met zaterdag in Parijs zijn voor de Olympische Spelen. Het sportevenement duurt nog tot en met zondag.