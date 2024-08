Noorse media mogen deel van bruiloft prinses Märtha Louise filmen

Prinses Märtha Louise van Noorwegen heeft diverse Noorse media toestemming gegeven delen van haar bruiloft met Durek Verrett te filmen. TV 2 en NRK mogen met een drone beelden maken op 31 augustus, meldt laatstgenoemde.

Onder meer de aankomst van de gasten en de ceremonie zelf mogen niet worden gefilmd. De bruiloft is het dorpje Geiranger, in de Noorse provincie Møre og Romsdal.

Het koppel is sinds 2019 samen. Märtha Louise was van 2002 tot en met 2017 getrouwd met Ari Behn, met wie ze drie dochters kreeg. Behn maakte in 2019 een einde aan zijn leven.