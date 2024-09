Noorse royals hebben genoten van huwelijksfeest Märtha Louise

Leden van de Noorse koninklijke familie hebben genoten van het huwelijksfeest van prinses Märtha Louise en Durek Verrett. Dat zeggen zij in gesprek met de Noorse krant Dagbladet. Zaterdag gaven Märtha Louise en de 49-jarige Verrett elkaar het jawoord in Geiranger.

Koning Harald heeft tegen Dagbladet gezegd dat het feest zaterdag “heel leuk” was. Dat deed hij na afloop, toen de Noorse krant buiten stond te wachten. Koningin Sonja liet weten dat het eten lekker was. Kroonprinses Mette-Marit zei op de vraag wat het hoogtepunt van de avond was: “Oh, er waren veel hoogtepunten.”

De 52-jarige prinses is sinds 2019 samen met Verrett. De relatie is veelbesproken, omdat Verrett een zelfbenoemde sjamaan is die een aantal omstreden uitspraken heeft gedaan. In zijn boek schreef hij onder meer dat kinderen kanker kunnen krijgen wanneer ze niet blij zijn. Märtha Louise heeft het verwijt gekregen dat ze haar titel voor commerciële zaken gebruikte, omdat ze met Verrett op een tour ging met de naam De prinses en de sjamaan. In 2022 legde zij haar officiële taken neer.