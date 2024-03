Harald en Sonja bedanken Noren en Maleisiërs voor goede zorgen

Koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen hebben een verklaring afgegeven waarin ze onder meer artsen in Maleisië en Noorwegen bedanken voor hun goede zorgen. Harald werd tijdens zijn vakantie in het Aziatische land opgenomen in het ziekenhuis met een infectie. Bij thuiskomst in Noorwegen afgelopen zondag moest hij opnieuw naar het ziekenhuis.

“Wij voelen een grote behoefte om u te bedanken voor alle zorg, hulp en steun”, zegt het koningspaar. “We hebben gedurende deze tijd de warmte van het Noorse volk gevoeld. De grote inzet heeft ons ontroerd en gesterkt. Hartelijk dank aan iedereen voor de zorg die jullie onze familie hebben verleend.”

Harald en Sonja willen ook graag de Maleisische autoriteiten en het personeel van het Sultanah Maliha Ziekenhuis in Langkawi “hartelijk bedanken. Samen met het Noorse gezondheidspersoneel deden ze er alles aan om ervoor te zorgen dat de koning goed zou herstellen van zijn ziekte en klaar zou zijn voor de reis naar huis”, aldus het koninklijk echtpaar.

Ook de Noorse regering, de strijdkrachten en alle anderen die hebben geholpen om de reis naar huis voor Harald en Sonja zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen, zijn de koning en koningin zeer dankbaar. “In het Rikshospitalet ondergaat de koning nu een deskundige behandeling. Wij danken iedereen die ons zorg, praktische en gezondheidsgerelateerde hulp heeft gegeven in een uitdagende situatie.”