Harald houdt audiënties na bekendmaking minder te gaan werken

De Noorse koning Harald heeft donderdag drie ambassadeurs ontvangen in het Koninklijk Paleis in Oslo. Het Noorse hof heeft op sociale media foto’s gedeeld van de ontmoetingen die de 87-jarige monarch had.

Harald sprak met ambassadeurs uit Argentinië, Costa Rica en Zweden. Zij overhandigden hun geloofsbrieven aan Harald, zodat zij in Noorwegen als ambassadeurs voor hun land kunnen werken.

Harald is sinds maandag weer aan het werk, nadat hij enkele maanden met ziekteverlof was. Het Noorse hof maakte ook meteen bekend dat Harald om zijn leeftijd permanent minder gaat werken. “Dit betekent een permanente vermindering van het aantal en de omvang van de activiteiten waaraan hij deelneemt”, liet het hof weten. De Noorse koning is de oudste vorst van Europa.