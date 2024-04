Prinses Märtha Louise en verloofde praten niet meer met pers

De Noorse prinses Märtha Louise en haar Amerikaanse verloofde Durek Verrett zijn van plan niet meer met de pers te praten. Volgens de prinses gaan er in aanloop naar hun huwelijk in augustus allerlei roddels rond en dat is het koppel zat. “Tijdens de voorbereidingen voor onze Grote Dag willen we voor elkaar blijven zorgen en onze psychische gezondheid en liefde voor elkaar voorop stellen. We hebben daarom besloten om vanaf nu niet meer te reageren op alles wat de pers onze kant op stuurt”, schrijft Märtha Louise op Instagram.

“We focussen ons op een bruiloft die laat zien hoe groot onze liefde is en kijken met veel opwinding en plezier uit naar de festiviteiten die komen gaan”, vervolgt ze. Ook bedankt de prinses voor het begrip van haar volgers.

Vorige week haalde Märtha Louise al uit naar het Noorse roddelblad Se og Hør omdat het haar schoonmoeder zou betalen voor informatie. Dat is een van de redenen waarom de moeder van Verrett niet welkom is op hun bruiloft.

De relatie van het koppel houdt de Noorse pers al sinds het begin in 2019 bezig. Zo kreeg Märtha Louise kritiek op het feit dat ze haar titel voor commerciële zaken gebruikte en was er ophef over onder meer de tour ‘De prinses en de sjamaan’, waarin zij en Verrett spraken over spiritualiteit en hun relatie.

De dochter van koning Harald en koningin Sonja legde haar officiële taken voor het Noorse koningshuis vervolgens neer, maar heeft wel haar titel behouden. Dit deed ze om duidelijker onderscheid te maken tussen haar zakelijke activiteiten en haar relatie tot het koningshuis.