Koning Harald (87) gaat permanent minder werken vanwege leeftijd

De Noorse koning Harald gaat vanwege zijn leeftijd permanent minder werken. De 87-jarige koning is sinds maandag weer aan het werk na enkele maanden ziekteverlof.

“Vanwege zijn leeftijd past de koning zijn programma in de toekomst aan. Dit houdt een permanente vermindering in van het aantal en de omvang van de activiteiten waaraan hij deelneemt”, aldus het hof. “Er worden ook praktische regelingen getroffen voor de uitvoering van zijn officiële activiteiten.”

Harald is “verheugd” weer aan het werk te kunnen. Hij hervat zijn “grondwettelijke taken”, evenals vergaderingen en audiënties op het Koninklijk Paleis en officiële bezoeken in Noorwegen.

Harald, de oudste monarch van Europa, liep in februari een infectie op tijdens zijn vakantie in Maleisië. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen en kreeg daar een tijdelijke pacemaker. Begin maart kreeg hij in een ziekenhuis in Noorwegen een permanente pacemaker. Sindsdien was hij met ziekteverlof.