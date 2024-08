NRK: Netflix koopt tv-rechten bruiloft Märtha Louise

Het Britse tijdschrift Hello Magazine mag foto’s van de bruiloft van de Noorse prinses Märtha Louise en Durek Verrett publiceren. Dat meldt de Noorse omroep NRK. Tegelijkertijd meldt NRK dat streamingdienst Netflix de videorechten van de trouwerij in handen heeft.

De 52-jarige dochter van koning Harald en koningin Sonja trouwt zaterdag 31 augustus in de Noorse gemeente Geiranger met haar 49-jarige Amerikaanse verloofde. De bruiloft is privé, ook over de gastenlijst is niets gedeeld. Door de afspraken met Hello Magazine en Netflix zouden er toch beelden van de ceremonie naar buiten kunnen komen.

In aanloop naar hun bruiloft werden Märtha Louise en Durek al gevolgd door een cameraploeg. Het is niet bekend voor welk medium dat was. Volgens NRK bestaat het team onder anderen uit regisseur en producent Rebecca Chaiklin, die eerder de Netflixdocumentaire Tiger King maakte.