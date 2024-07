NS-directeur Koolmees overhandigt sleutel koninklijke trein

NS-directeur Wouter Koolmees heeft de sleutel van de koninklijke trein officieel overgedragen aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. In Wachtkamer 3e klasse van het museum overhandigde hij de sleutel van de SR10 aan museumdirecteur Leontien Lems. Ook ontving het museum een potloodtekening van het rijtuig.

In haar toespraak voorafgaand aan de overdracht zei Lems dat de cirkel nu rond is. Met de komst van de SR10 heeft het museum zowel een replica van de allereerste koninklijke trein als de laatste koninklijke trein in de collectie, zei ze, verwijzend naar de nieuwe SR10 en de replica van de SR1. Die laatste werd in 1864 gebouwd voor Anna Paulowna, de weduwe van koning Willem II. In het museum zijn daarnaast de SR8 en SR9 aanwezig, de rijtuigen van koningin Juliana en prins Bernhard.

Koolmees lichtte de genodigden even daarvoor al in over de geschiedenis van de koninklijke treinen in Nederland. In zijn speech vertelde hij over koning Willem II die in 1839 als eerste Nederlandse monarch een ritje maakte in een trein. Met zijn gezin reisde hij in een trein met de naam Berliner van Amsterdam naar Haarlem. “Met een beetje fantasie” mag deze trein volgens de NS-directeur daarom de eerste koninklijke trein genoemd worden.

Senseo

Over de SR10, waarbij SR staat voor salonrijtuig, vertelde directeur Lems dat die qua inrichting minder sober is dan zijn voorgangers. Er zijn douches, een mooie salon en een keukentje, waarin volgens Lems ook een Senseo-koffiezetapparaat heeft gestaan.

Genodigden konden vrijdag ook een kijkje nemen in de SR10. Persoonlijke spullen van de koninklijke familie zijn er niet meer te vinden, al heeft de NS op de plek waar eerder een kunstwerk van prinses Beatrix hing, nu een foto van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane gehangen. De plaat is gemaakt in 2013 toen de familie met de koninklijke trein op wintersport ging naar Lech. Ook heeft de gekregen potloodtekening van de trein al een plaatsje gekregen aan de muur van de salon.

Publiek kan de trein de komende maanden van buitenaf bekijken. Vanaf eind september is het rijtuig ook van binnen te bezichtigen voor museumbezoekers.