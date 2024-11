Olympiërs en paralympiërs Jordanië onderscheiden door Abdullah

In zijn residentie in hoofdstad Amman, het Al Husseiniya Palace, ontving de Jordaanse koning Abdullah zondag de olympische en paralympische medaillewinnaars van de Spelen van zowel 2021 als van afgelopen zomer. Dat meldt het hof op X, dat ook beelden deelt van het moment.

Van de 62-jarige vorst kregen de sporters de zogenoemde Zilveren Jubileum Medaille uitgereikt, waarmee dit jaar het 25-jarig regeerjubileum van Abdullah wordt gemarkeerd.

Tijdens de afgelopen Spelen in Parijs wisten de Jordaniërs in totaal vier plakken te bemachtigen, eenmaal zilver door een olympiër bij het onderdeel taekwondo en twee gouden en een bronzen medaille tijdens de Paralympische Spelen. Drie jaar eerder, tijdens de uitgestelde Spelen in Tokio, keerden de sporters met respectievelijk twee en vijf medailles huiswaarts.