Onaangekondigd bezoek Spaans koninklijk gezin aan rampgebied

De Spaanse koning Felipe, koningin Letizia en hun twee dochters Leonor en Sofía hebben zondag een verrassingsbezoek gebracht aan een gemeente in de regio Valencia die op 29 oktober werd getroffen door dodelijke overstromingen. Het bezoek was “op persoonlijke titel” en was vooraf niet aangekondigd.

Het koningspaar en hun dochters bezochten Catarroja, een stad met 30.000 inwoners aan de zuidelijke rand van Valencia. De stad was een van de plekken die het zwaarst werden getroffen door de stortregens eind oktober, die aan 25 mensen het leven kostten.

Op video’s op sociale media is te zien hoe bewoners een praatje maken en foto’s maken met het koninklijk paar en hun twee dochters.

Felipe en Letizia bezochten de regio Valencia voor het eerst op 3 november, vijf dagen na de overstromingen, in gezelschap van de Spaanse premier Pedro Sánchez en de president van de regio Valencia Carlos Mazón. Tijdens dat bezoek werden ze onthaald op boegeroep en werd er met modder gegooid. De koning en koningin keerden ruim twee weken later, op 19 november, zonder incidenten terug naar de regio.