Paarden die op hol sloegen in actie bij Trooping the Colour

Het herstel van de koninklijke paarden die eind april gewond raakten toen ze op hol sloegen in het centrum van Londen verloopt goed. Dat heeft het Britse leger in een update laten weten. Drie van de paarden nemen naar verwachting op 15 juni zelfs deel aan Trooping the Colour, de jaarlijkse parade voor de verjaardag van de Britse monarch.

Op 24 april sloegen vijf paarden van de koninklijke stallen op hol. Drie van de paarden die bij het incident gewond raakten, zijn weer aan het werk. “Het ziet er tegen alle verwachtingen in naar uit dat ze kunnen deelnemen aan de King’s Birthday Parade op 15 juni”, aldus het Britse leger. Ook het herstel van de twee paarden die ernstiger gewond raakten, verloopt goed. Het leger deelde foto’s van de paarden Quaker en Vida in de wei. “Zij zullen naar verwachting volledig herstellen”, zegt het leger in een verklaring.

Er werd ook een update gedeeld over de vijf soldaten die in april gewond raakten. “Drie van de gewonde soldaten zijn weer in dienst en twee revalideren nog, maar ook zij zullen naar verwachting volledig herstellen”.