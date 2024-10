Patrick J. Adams werkte voor Suits al eerder samen met Meghan

Acteur Patrick J. Adams kende Meghan, de hertogin van Sussex, al voordat ze werden gecast voor de populaire serie Suits. In een aflevering van de nieuwe podcast Sidebar van Adams en actrice Sarah Rafferty, die de rol van Donna Paulsen speelde, vertelt Adams dat hij eerder met Meghan had gewerkt.

“Meghan en ik hadden samen een pilot gedaan, een vreselijke, vreselijke pilot”, aldus de acteur. “Er werd in die pilot ook een romantische relatie opgezet, en daarna zagen we elkaar nooit meer. De pilot faalde, het was verschrikkelijk, en het verdween. Dus we hadden elkaar daarna nooit meer gezien of gesproken.”

De twee zagen elkaar pas weer tijdens de casting van Suits. Nadat Adams al was gecast, kwam Meghan langs voor een zogeheten chemistry-read, waarbij acteurs kijken of ze goed samen kunnen spelen. “Ik denk dat het feit dat we elkaar al kenden en we gewoon rustig aan konden doen en geen zenuwen hadden omdat we elkaar nog moesten leren kennen, heel erg hielp bij de chemistry-read”, vervolgt Adams. Volgens hem was het duidelijk dat ze goed met elkaar konden omgaan. “Als ik het me goed herinner, was het ook duidelijk dat ze die rol zou krijgen nadat we die chemistry-read hadden gedaan. Het was gewoon zo veel makkelijker dan met anderen.”

Suits gaat over Mike Ross, een advocaat zonder licentie die voor een van de grootste advocatenbureaus in New York werkt. De serie liep van 2011 tot 2019. Meghan speelde de collega van Mike, Rachel Zane, met wie hij een relatie krijgt.