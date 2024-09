Paus bezoekt groothertog Henri en familie in Luxemburg

Paus Franciscus heeft donderdag een kort bezoek gebracht aan groothertog Henri en diens familie in Luxemburg. De paus is kort in het groothertogdom en bracht het begin van zijn dag door met onder anderen de groothertog.

Henri en zijn vrouw Maria Teresa behoorden ook tot het ontvangstcomité van de paus op de luchthaven. Daar werd de katholieke leider verwelkomd met een ceremonie.

Het gezelschap reisde vervolgens naar het paleis. De paus tekende het ereboek en ging op de foto met Henri en diens familie.

Na zijn bezoek aan Luxemburg reist de paus door naar België. Daar treft hij vrijdagochtend onder anderen koning Filip.