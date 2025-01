Pieter blikt terug op ‘zéér geslaagde’ verjaardag van Margriet

Pieter van Vollenhoven blikt woensdagochtend op X terug op een “zéér geslaagde” verjaardag van zijn vrouw prinses Margriet. Zij vierde zondag haar 82e verjaardag.

“Het werd absoluut een zéér geslaagde verjaardag in aanwezigheid van onze gehele familie, hetgeen maar weinig voorkomt”, schrijft Pieter op X bij een felicitatiebericht van het Koninklijk Huis aan prinses Margriet.

Dinsdagavond waren Margriet en Pieter aanwezig bij de opening van het vernieuwde Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch in Apeldoorn. Dit was een Joods-psychiatrisch ziekenhuis dat in de nacht van 21 op 22 januari 1943 werd gesloten door de nazi’s. Bijna 1100 patiënten, medewerkers en hun gezinnen werden per trein naar Auschwitz gedeporteerd en daar vermoord. In een apart bericht staat Pieter daar woensdagochtend ook nog even bij stil. “De vernieuwing van dit Herinneringscentrum helpt ons absoluut om deze verschrikkelijke geschiedenis en deze onvoorstelbare gebeurtenis nooit te vergeten.”