Pieter van Vollenhoven relativeert verlies Nederlands elftal

Pieter van Vollenhoven vindt het jammer dat het Nederlands elftal woensdagavond heeft verloren in de halve finale van het EK voetbal, maar tegelijkertijd relativeert hij de verloren wedstrijd. In een bericht op X deelt de man van prinses Margriet een artikel van RTL Nieuws waarin een psycholoog zegt dat tweede worden “nog erger” is dan in de halve finale verliezen.

In die gedachtegang kan Van Vollenhoven zich wel vinden. “Deze woorden spreken mij zéér aan!!!” schrijft hij op X.

Nederland verloor woensdagavond met 2-1 van de Engelse ploeg. Engeland speelt zondag in de finale van het EK tegen Spanje.