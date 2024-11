Politie lichtte Noorse hof in over aanstaande arrestatie Høiby

Het Noorse hof is voorafgaand aan de arrestatie van Marius Borg Høiby, de stiefzoon van kroonprins Haakon, op de hoogte gebracht door de politie. Paleismedewerkers hebben vervolgens het kroonprinselijk paar ingelicht, heeft het hof vrijdag gemeld aan Noorse media.

Het is voor het eerst dat het paleis bevestigt dat kroonprinses Mette-Marit, de moeder van Høiby, vooraf wist van het incident rondom haar zoon en de daaropvolgende arrestatie. Høiby werd begin augustus opgepakt omdat hij zijn toenmalige vriendin zou hebben aangevallen. Hij wordt inmiddels verdacht van het mishandelen van drie ex-partners.

Het hof bevestigt ook dat Høiby wist dat de politie op 4 augustus onderweg was. “Zoals bekend heeft de politie voorafgaand aan de arrestatie ook Marius Borg Høiby op de hoogte gebracht. De politie heeft ervoor gekozen om hem niet in zijn woning te arresteren en deze is ook nooit doorzocht.”

De arrestatie vond plaats bij een school niet ver van Skaugum, de officiële residentie van het kroonprinselijk paar. Hij was daarheen gekomen na overleg met de politie.