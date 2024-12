Postdienst Sint Maarten komt met gouden postzegel van Amalia

Ter ere van de 21e verjaardag van prinses Amalia aanstaande zaterdag geeft de postdienst op het eiland Sint Maarten, de PSS, een bijzondere postzegel uit. Het gaat om een gouden zegel van de prinses in beperkte oplage, maakte de Postal Services Sint Maarten woensdag bekend.

Op de 24-karaats gouden postzegel staat een opdruk van Amalia in kleur. Het gaat om een afbeelding van de prinses op Prinsjesdag, afgelopen september. Van de postzegel zijn slechts 210 exemplaren gemaakt. Deze speciale postzegel is de eerste uit een serie van vijf met alle leden van het koninklijk gezin. Volgend jaar verschijnen de zegels van koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Alexia en prinses Ariane.

De gouden postzegel van Amalia is vanaf zaterdag in Nederland verkrijgbaar via diverse (online)postzegelwinkels. Ter ere van haar achttiende verjaardag, kreeg de prinses eerder al een gouden zegel zonder kleur. Deze was volgens de PSS binnen enkele uren uitverkocht.