President Finland in oktober op staatsbezoek naar Noorwegen

De Finse president Alexander Stubb en zijn vrouw Suzanne Innes-Stubb brengen volgende maand een staatsbezoek aan Noorwegen. Het staatsbezoek vindt plaats van 15 tot en met 17 oktober en staat in het teken van de nauwe relatie tussen Noorwegen en Finland.

Het bezoek begint met een officiële welkomstceremonie, gevolgd door een kranslegging bij het nationaal monument bij fort Akershus in Oslo. Later op de dag is er een galadiner in het koninklijk paleis.

Op 16 oktober begint het programma met een evenement bij onderwijsinstelling BI, met als thema veiligheid en economie in Scandinavisch perspectief. Ook is er een ontmoeting met de Noorse premier Jonas Gahr Støre en een gezamenlijke persconferentie.

Op de laatste dag vergezelt kroonprins Haakon het presidentiële paar naar Bergen. Daar staan thema’s centraal als maritieme zakelijke belangen, groene transitie en groene technologie. Het staatsbezoek eindigt met een lunch op de berg Fløyen, georganiseerd door de burgemeester van Bergen.