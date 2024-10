President van Portugal brengt staatsbezoek aan Nederland

Marcelo Rebelo de Sousa, de president van Portugal, komt naar Nederland voor een staatsbezoek. Koning Willem-Alexander verwelkomt Rebelo de Sousa op 10 en 11 december.

Het bezoek staat in het teken van de diplomatieke betrekkingen tussen Portugal en Nederland. Die bestaan al sinds 1664. De landen delen een internationale, zeevarende oriëntatie. In 2017 gingen Willem-Alexander en Máxima al naar Portugal.

Het bezoek van de Portugese president wordt het tweede staatsbezoek aan Nederland dit jaar. In april brachten koning Felipe en koningin Letizia een bezoek aan Nederland. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zouden begin dit jaar naar Vietnam gaan voor een staatsbezoek, maar dat werd uitgesteld. Gemiddeld brengt het koningspaar zo’n twee staatsbezoeken per jaar, maar over een eventueel tweede bezoek is niets bekend.