Prijzen Frederik en Mary dit jaar niet uitgereikt

De Deense zogeheten Kronprinsparrets Priser worden dit jaar niet uitgereikt. Door de troonswisseling en het 20-jarig bestaan van de prijzen wordt een jaartje overgeslagen, maakte het Deense hof vrijdag bekend. In plaats daarvan wordt op 9 november een concert gehouden.

De Kronprinsparrets Priser (Kroonprinselijk paar Prijzen) werden in 2004 in het leven geroepen als geschenk ter gelegenheid van het huwelijk van toenmalig kroonprins Frederik en kroonprinses Mary dat jaar. Een jaar later deelde het koppel de awards voor het eerst uit. Sinds januari zijn Frederik en Mary kroonprins en kroonprinses af. Na de abdicatie van koningin Margrethe werden zij de nieuwe koning en koningin van Denemarken.

De prijzen gaan ieder jaar naar Denen die uitblinken in hun sociale of culturele werk.