Prins Albert trots op 100-jarig bestaan voetbalclub AS Monaco

De Monegaskische prins Albert is trots op de voetbalclub AS Monaco. Dat zegt Albert in een interview met de club, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van AS Monaco.

“AS Monaco Football Club is simpelweg de club van ons prinsdom”, aldus Albert. “Hoewel we een klein nationaal team hebben, is het echt de club die het prinsdom in het buitenland vertegenwoordigt. Het is een geweldige ambassadeur voor Monaco”, zegt een trotse Albert.

In zijn jeugd volgde Albert trainingen bij AS Monaco. “Ik was nog heel jong toen mijn ouders me inschreven. In die tijd werden we gecoacht door profspelers”, blikt Albert terug. Voor de prins was dat een belangrijke ervaring. “We vonden het geweldig dat de spelers van het eerste elftal de tijd namen om ons te coachen en over voetbal te leren”, legt hij uit.