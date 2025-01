Prins Andrew had al eerder contact met Epstein dan toegegeven

Prins Andrew zou al langer contact hebben gehad met Jeffrey Epstein dan hij eerder had toegegeven. Dat blijkt uit e-mails die zijn gepubliceerd in rechtbankdocumenten, meldt de BBC. Epstein werd ervan beschuldigd op grote schaal jonge meisjes, van wie sommigen 14 jaar oud, te hebben misbruikt.

“We houden nauw contact en we gaan binnenkort nog wat meer spelen!!!!”, luidt een e-mail aan Epstein, afkomstig van een ‘lid van de Britse koninklijke familie’, vermoedelijk prins Andrew. De mail is in februari 2011 verstuurd. Andrew stelde eerder dat hij na 2010 geen contact meer had gehad met Epstein.

Prins Andrew was goed bevriend met Epstein, die in 2019 dood werd aangetroffen in zijn cel. Prins Andrew verloor in 2022 zijn eretitels door aantijgingen van Epstein-beschuldiger Virginia Giuffre, die de prins aanklaagde om misbruik. Andrew schikte de zaak en ontkent alle beschuldigingen.