Prins Edward bezoekt trainingsmissie in sneeuw in Estland

Prins Edward heeft Britse troepen bezocht die in Estland gestationeerd zijn voor een speciale trainingsmissie. Het Britse hof deelt zaterdag op sociale media foto’s van zijn verblijf in het Baltische land.

De jongste broer van koning Charles ging naar de provincie Harjumaa in het noorden van Estland in zijn rol als Colonel-in-Chief van The Royal Dragoon Guards. De militairen brengen hier twee nachten door in een bos en leren hoe ze een kamp moeten bouwen, vuur moeten maken en voedsel en water moeten vinden. Op foto’s is te zien hoe Edward uitleg krijgt over hun training.

De speciale operatie, die onder koude weersomstandigheden wordt gehouden, vindt elke twee jaar plaats in Estland. De hertog van Edinburgh, zoals Edward ook wordt genoemd, ging ook langs bij Tapa Camp, een legerbasis in de provincie Lääne-Virumaa.