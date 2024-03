Prins Harry genoemd in aanklacht over seksfeestjes van Diddy

Prins Harry wordt genoemd in de aanklacht die producer Rodney Jones tegen rapper en ondernemer Diddy heeft ingediend om seksueel overschrijdend gedrag. Dat blijkt uit de klacht, online in te zien via CourtListener.com. De prins wordt nergens van beschuldigd, maar wordt wel als enige bij naam genoemd tussen de mensen die op de feestjes van Sean Combs, zoals Diddy echt heet, te vinden zouden zijn.

“Aansluiting bij en/of sponsoring van de seksfeesten van Mr. Combs maakte deze mogelijk en gaf toegang tot het ontmoeten van beroemdheden zoals bekende atleten, politieke figuren, artiesten, muzikanten en internationale hoogwaardigheidsbekleders zoals prins Harry van de Britse koninklijke familie”, staat in de aanklacht. Deze richt zich tot mensen om Diddy heen die volgens Jones medeschuldig zijn.

Jones eist 30 miljoen dollar schadevergoeding van de wereldster omdat Diddy hem onder meer zou hebben gedwongen tot seks met prostituees. Ook zou Diddy voortdurend zijn geslachtsdeel hebben getoond aan Jones. Daarnaast zegt de producer dat Diddy samen met zijn zoons feestjes organiseerde waarbij minderjarige vrouwen en prostituees gedrogeerd werden zodat ze seks met hen konden hebben. Jones beweert over veel bewijs te beschikken, terwijl Diddy alle beschuldigingen ontkent.

Onlangs werd Diddy binnen drie weken door vier verschillende vrouwen beschuldigd van verkrachting. Eén van hen was zangeres Casandra ‘Cassie’ Ventura, die als eerste met beschuldigingen over de rapper en ondernemer naar buiten kwam. Met haar trof hij een schikking; de andere zaken lopen nog.