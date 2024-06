Prins Harry kan in beroep gaan in zaak over beveiliging

Prins Harry mag in beroep gaan in de zaak over zijn persoonlijke beveiliging in het Verenigd Koninkrijk. Hij kan volgens de rechtbank zijn zaak verder aanvechten bij het hof van beroep, melden Britse media.

De jongste zoon van koning Charles nam juridische stappen nadat zijn politiebescherming in 2020 werd stopgezet. Dat gebeurde omdat hij destijds stopte als werkend lid van de koninklijke familie. Zijn beveiliging werd daarvoor altijd betaald door de overheid. Harry vond dat hij door het stopzetten van zijn beveiliging een “onwettige en oneerlijke behandeling” kreeg.

De rechter ging daar eerder dit jaar niet in mee. Die oordeelde dat de beslissing om te stoppen met zijn beveiliging “niet onwettig of irrationeel” was.