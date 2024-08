Prins Harry: mensen hebben het niet meer over feiten

Prins Harry meent dat mensen het door ontwikkelingen op social media niet langer over feiten hebben. Dat zei de hertog van Sussex op de eerste dag van zijn vierdaagse bezoek aan Colombia, waar hij samen met zijn vrouw Meghan is.

Harry en Meghan bezochten donderdag een school in de hoofdstad Bogotá, waar zij onder meer met tieners spraken over de impact van social media. Ook spraken zij op een bijeenkomst over digitale verantwoordelijkheid. “Mensen handelen naar informatie die niet klopt”, vindt Harry. Volgens hem zijn veel mensen bang voor en onzeker over de impact van kunstmatige intelligentie en zou onderwijs en bewustzijn hierover kunnen helpen om desinformatie aan te pakken.

“Wij moeten in de toekomst allemaal echt van nep kunnen onderscheiden”, zei de Britse prins. “In een ideale wereld zouden mensen met invloed meer verantwoordelijkheid moeten nemen. We hebben het niet langer over feiten. Zolang mensen leugens mogen verspreiden, misbruik mogen maken en mogen treiteren, is de sociale cohesie zoals we die kennen volledig verbroken.”