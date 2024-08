Prins Harry moet op zoek naar nieuwe stafchef

Prins Harry en zijn vrouw Meghan moeten weer op zoek naar een nieuwe assistent. Hun laatste stafchef heeft vlak voor het werkbezoek van de hertog en hertogin van Sussex naar Colombia zijn baan opgezegd, schrijven Britse media.

Volgens The Guardian trad Josh Kettler in mei in dienst bij de Sussexen en zat hij nog in zijn proeftijd. Naar verluidt was de beslissing om uit elkaar te gaan wederzijds en waren beide partijen het erover eens dat ze niet bij elkaar pasten. Britse media stippen aan dat er de laatste tijd opvallend veel personeelswijzigingen zijn in het team van Harry en Meghan.

De hertog en hertogin beginnen donderdag aan een vierdaagse rondreis door Colombia. Ze bezoeken onder meer de steden Bogotá, Cartagena en Cali. Het is na hun bezoek aan Nigeria in mei de tweede officiële reis van het stel dit jaar.