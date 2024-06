Prins Harry moet vernietigde berichtjes boven tafel krijgen

De Britse prins Harry moet aan de rechter uitleggen waarom berichten die hij uitwisselde met de ghostwriter van zijn memoires zijn vernietigd. Ook heeft de hertog van Sussex de opdracht gekregen om te proberen de berichtjes terug te halen, is volgens Britse media gezegd tijdens een hoorzitting in zijn zaak tegen de Britse uitgever News Group Newspapers (NGN).

Het gaat om sms’jes, e-mails en berichten op apps als WhatsApp en Signal tussen 2005 en 2023. NGN stelt dat vooral de laatste drie jaar relevant kunnen zijn voor de zaak, omdat Harry in zijn boek zou hebben geschreven dat kranten van de uitgeverij al voor 2013 ongeoorloofd informatie verkregen. Een schadeclaim in dit soort zaken moet binnen zes jaar zijn ingediend en Harry stapte pas in 2019 naar de rechter. In dat geval zou de prins te laat zijn.

De Britse prins is een van de ruim veertig mensen die NGN hebben aangeklaagd omdat kranten op ongeoorloofde wijze informatie over hen hadden verkregen. Harry beweert onder meer dat de Britse krant The Sun in 2016 privédetectives had ingehuurd om zijn vrouw Meghan te achtervolgen. Ook beweert hij dat er in 1994 en 1995 vergelijkbare situaties met zijn moeder, prinses Diana, plaatsvonden.

NGN probeerde de zaak overigens al eerder te vertragen. De uitgever had dit voorjaar een verzoek ingediend om te bepalen of de klagers wel binnen de tijdslimiet hun aanklacht hebben ingediend. De rechter ging toen niet mee in dat verzoek en wees erop dat de extra zaak voor meer uitstel en kosten zou zorgen.