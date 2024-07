Prins Harry neemt militaire sportprijs in ontvangst na kritiek

De Britse prins Harry heeft donderdagavond de Pat Tillman Award in ontvangst genomen, nadat er eerder veel kritiek was over de toekenning van de prijs aan hem. De prijs is bedoeld voor mensen die met hun militaire dienst iets hebben betekend voor de sport. Mary Tillman, de moeder van de naamgever, liet eerder al weten niet blij te zijn met Harry als winnaar.

Harry nam de prijs in ontvangst op de 32e editie van de ESPY Awards, die plaatsvonden in Los Angeles. In zijn dankwoord noemde Harry hoe belangrijk de band tussen moeder en zoon is, waarmee hij ook naar zijn eigen moeder prinses Diana verwees. Ook zijn vrouw Meghan Markle was aanwezig bij de uitreiking.

“Ik sta hier niet als prins Harry, maar eerder als een stem namens de Invictus Games Foundation en de duizenden veteranen en het servicepersoneel uit meer dan twintig landen die de Invictus Games werkelijkheid hebben gemaakt”, zei Harry tijdens zijn dankwoord. “Deze prijs is van hen, niet van mij.”

Pat Tillman, naar wie de prijs is vernoemd, was een Americanfootballspeler die na de aanslagen op 11 september 2001 de sport vaarwel zei om het Amerikaanse leger in te gaan. Hij stierf in 2004 in Afghanistan door eigen vuur. Zijn moeder Mary zei eerder “geschokt” te zijn dat de prijs naar Harry ging. “Er zijn mensen die geweldige dingen doen om veteranen te helpen. Deze mensen hebben niet het geld, de middelen, connecties of privileges die prins Harry heeft. Ik vind dat dit soort mensen erkenning verdient”, zei zij.