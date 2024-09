Prins Harry ontmoet koningin Mathilde in New York

De Britse prins Harry is in New York. De zoon van koning Charles woonde zondagavond een diner bij van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daar ontmoette de prins onder meer de Belgische koningin Mathilde.

Tijdens het evenement was er aandacht voor geweld tegen kinderen en de invloed ervan op de geestelijke gezondheid. Op foto’s van de bijeenkomst is te zien dat ook onder anderen prinses Mabel en acteurs Will Poulter en Forest Whitaker aanwezig waren.

Harry, die sinds een paar jaar met zijn gezin in de Amerikaanse staat Californië woont, was alleen. Zijn vrouw Meghan was er niet bij. De komende week is Harry nog in New York voor werk voor een aantal van zijn beschermheerschappen en initiatieven. Na New York reist hij door naar het Verenigd Koninkrijk. Op 30 september is de prins aanwezig bij de uitreiking van de WellChild Awards.