Prins Harry te zien in documentaire over telefoonhacks

De Britse prins Harry is binnenkort te zien in een documentaire over telefoonhacks. Dat meldde royaltyverslaggever Chris Ship van ITV News woensdag.

“ITV maakt bekend dat prins Harry heeft meegewerkt aan een documentaire over telefoonhacks. Hij vertelt onze verslaggever Rebecca Barry waarom hij strijdt om de volgens hem illegale praktijken van Britse tabloids aan de kaak te stellen”, aldus Ship op X.

De jongste zoon van koning Charles voerde eerder een aantal rechtszaken tegen uitgevers van Britse tabloids. De prins had onder meer de uitgever van Daily Mirror, Sunday Mirror en Sunday People aangeklaagd omdat de tabloids zijn telefoon zouden hebben afgetapt. Harry kreeg afgelopen december gelijk van de rechter en kreeg een schadevergoeding. Hij trof een schikking over resterende claims in zijn zaak tegen uitgever Mirror Group Newspapers (MGN).

De documentaire Tabloids on Trial wordt op 25 juli uitgezonden op ITV1. Ook acteur Hugh Grant, zangeres Charlotte Church en oud-topvoetballer Paul Gascoigne komen aan het woord.