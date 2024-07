Prins Harry zegt dat Elizabeth strijd tegen tabloids steunde

Prins Harry zegt dat zijn oma koningin Elizabeth zijn strijd tegen de Britse tabloids steunde. Volgens de prins had hij voor haar dood in 2022 veel gesprekken met haar over het onderwerp. Harry klaagt al jaren over de werkwijze van de Britse roddelpers. Hij houdt de media verantwoordelijk voor de dood van zijn moeder prinses Diana, emigreerde deels om de media-aandacht naar de Verenigde Staten en spande een rechtszaak aan tegen een tabloiduitgever.

Elizabeth “steunde zijn acties”, vertelde Harry in de ITV-documentaire Tabloids on Trial. “We hebben voor haar dood veel gesprekken gehad. Dit is absoluut iets wat ze steunde.”

De Queen wist hoeveel het thema voor de prins betekende, vervolgde hij. “Ze zit daarboven te zeggen: maak dit af. Geen twijfel over mogelijk.”