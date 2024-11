Prins Harry zet rechtszaak tegen uitgever The Sun voort

De Britse prins Harry zet zijn rechtszaak tegen Rupert Murdochs News Group Newspapers (NGN), over vermeende onwettige activiteiten door journalisten en privédetectives, voort. Dat meldt de advocaat van de 40-jarige prins vrijdag.

Harry klaagt de uitgever van de Britse tabloid The Sun en het inmiddels opgeheven News of the World aan bij het hooggerechtshof in Londen. De prins beweert dat NGN tussen 1996 en 2011 op onrechtmatige wijze privé-informatie over hem heeft verkregen.

De zaak van Harry was een van ongeveer veertig rechtszaken tegen NGN. Vrijwel alle andere eisers, op een na, hebben inmiddels een schikking getroffen. Alleen Tom Watson, voormalig vicevoorzitter van de Britse Labour Party, heeft nog geen schikking getroffen. Andere bekende namen die dat wel deden, zijn onder anderen zangeres Melanie Brown en acteur Alfie Allen.