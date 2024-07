Prins Vincent (13) rijdt vader rond in Groenland

De Deense koning Frederik en zijn jongste zoon prins Vincent hebben zich dinsdag uitstekend vermaakt tijdens hun bezoek aan Sisimiut in Groenland. De twee namen plaats in een terreinwagen om een stukje over de zogeheten Vejen til frihed (De weg naar vrijheid) te rijden.

De weg wordt momenteel aangelegd tussen de plaatsen Sisimiut en Kangerlussuaq. Volgens projectmanager Laust Løgstrup is de naam precies wat het pad is. “Als we in Groenland de natuur intrekken, gaan we de vrijheid tegemoet”, zei hij volgens de Groenlandse omroep KNR tegen de koninklijke gasten.

De koning en de prins mochten daarna van de vrijheid proeven: eerst met de koning achter het stuur, maar later mocht ook de 13-jarige Vincent een stukje rijden van zijn vader.