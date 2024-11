Prins William aan boord van Zuid-Afrikaanse reddingsboot

De Britse prins William heeft donderdag meegelopen met het Zuid-Afrikaanse National Sea Rescue Institute (NSRI). De prins van Wales stapte aan boord van een van de reddingsboten van de organisatie.

Op de boot ontmoette de 42-jarige William werknemers van de organisatie ABALOBI, die vorig jaar genomineerd was voor de Earthshot Prize. Dat is een milieuprijs waar William initiatiefnemer van is. ABALOBI zet zich in voor duurzame visserij.

William is in Kaapstad voor de uitreiking van de Earthshot Prize, die woensdag plaatsvond. Van vijftien finalisten vielen vijf organisaties die een grote bijdrage leveren aan milieubewustzijn in de prijzen. Zij wonnen allemaal een geldbedrag van 1 miljoen pond (ruim 1,2 miljoen euro).