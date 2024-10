Prins William bekijkt medische helikopters met David Beckham

De Britse prins William bracht dinsdag een bezoek aan RAF Northolt, een luchtmachtbasis in Londen. David Beckham, een goede vriend van de prins van Wales, was ook aanwezig.

William en de voormalige voetballer bekeken samen twee nieuwe medische helikopters. Deze voertuigen moeten levensreddende zorg bieden aan patiënten in heel Londen. De Britse krant The Standard meldt dat de aanwezigheid van Beckham “een verrassing” was. Het bezoek van William was echter van tevoren gepland.

Tijdens het bezoek spraken William en Beckham met piloten en crewleden van de Londense Air Ambulance Charity, die zich richt op ernstige situaties in en rond Londen. William is beschermheer van deze liefdadigheidsinstelling.