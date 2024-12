Prins William en Hannah Waddingham in docu over Earthshot Prize

De BBC zendt in december een nieuwe documentaire uit over de Earthshot Prize, de milieuprijs die door prins William is bedacht. De documentaire, getiteld The Earthshot Report, wordt omschreven als een “overzicht van de vooruitgang die we hebben geboekt in het beschermen en herstellen van onze planeet in 2024”, aldus de BBC.

Prins William verzorgt een speciale introductie voor de documentaire en actrice Hannah Waddingham is de presentator. In een trailer die op sociale media wordt gedeeld staat William in het bos met een paraplu in zijn hand. “Onze planeet heeft onze hulp nodig en elk jaar telt. Dus wat hebben we bereikt in 2024?”, zegt de zoon van koning Charles in de video.

In de documentaire zijn onder meer interviews te zien met voormalige winnaars en finalisten van de Earthshot Prize. The Earthshot Report wordt op 15 december uitgezonden op BBC One.

William kwam in 2020 met het initiatief voor de Earthshot Prize. De prijs is bedoeld om initiatieven te steunen die zich inzetten voor het herstel van de planeet. Dit jaar vond de uitreiking plaats in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad.