Prins William gaf peptalk aan Engeland na gelijkspel op EK

De Britse prins William heeft een kleine peptalk gegeven aan de spelers van het Engelse voetbalteam. Volgens verschillende Britse media bracht William een bezoek aan de kleedkamer van het team na het gelijkspel tegen Denemarken op het Europees kampioenschap eerder deze week.

Middenvelder Adam Wharton vertelde dat William een positieve boodschap wilde overbrengen. “Hij zei dat het niet het einde van de wereld was”, aldus Wharton, die zelf niet in actie kwam tijdens de wedstrijd tegen Denemarken.

William was bij de wedstrijd als voorzitter van de Engelse voetbalbond. Koning Frederik van Denemarken zat naast hem op de tribune.

Ondanks het 1-1 gelijkspel tegen Denemarken gaat Engeland aan kop in groep C op het EK. Engeland speelt dinsdag in Keulen tegen Slovenië. De kans is groot dat Engeland zich plaatst voor de volgende ronde.