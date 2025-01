Prins William geschokt door dood Brit bij aanslag in New Orleans

Prins William en zijn vrouw Catherine zijn geschokt door de dood van een Brit bij de aanslag in New Orleans op nieuwjaarsdag. De prins en prinses van Wales deelden op sociale media een bericht waarin zij stilstonden bij de dood van de 31-jarige Edward Pettifer.

“Catherine en ik zijn geschokt en verdrietig door de tragische dood van Ed Pettifer. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familie Pettifer en al die onschuldige mensen die op tragische wijze getroffen zijn door deze afschuwelijke aanval”, luidt het bericht van prins William.

De stiefmoeder van het Britse slachtoffer heeft een link met het Britse koningshuis. Dat is namelijk Tiggy Legge-Bourke, de voormalige nanny van de Britse prinsen William en Harry. Britse media melden dat ook koning Charles “diepbedroefd is” en contact heeft gehad met de familie van Pettifer.

In New Orleans vond rond de jaarwisseling een dodelijke aanslag plaats. Een man reed toen op een mensenmassa in. Daarbij kwamen veertien mensen om het leven.