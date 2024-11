Prins William getackeld tijdens rugbytraining

Prins William heeft maandag in Kaapstad een bezoek gebracht aan een middelbare school. Op de sportvelden van de school deed hij mee aan een rugbytraining.

Tijdens de oefensessie werd de prins meerdere keren vastgepakt, onder meer door een aantal jongens die “laten we de prins tackelen!” riepen. Ook voormalig rugbyspeler van het Zuid-Afrikaanse nationale team Joel Stransky pakte William beet door zijn jasje te grijpen. “Het gebeurde per ongeluk”, verklaarde Stransky later tegen royaltyverslaggever Rebecca English. “Ik dacht daarna ‘oh nee, ik heb een prins gegrepen’. Maar hij is een aardige vent, heel bescheiden.”

De prins van Wales is momenteel in Zuid-Afrika voor de uitreiking van de door hem bedachte milieuprijs Earthshot Prize. Die prijs wordt jaarlijks toegekend aan vijf organisaties die een grote bijdrage leveren aan milieubewustzijn.