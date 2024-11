Prins William op bezoek bij Zuid-Afrikaanse president

De Britse prins William heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. De zoon van koning Charles ontmoette Ramaphosa op Genadendal, de officiële residentie van de president in Kaapstad.

Op sociale media werden enkele beelden van de ontmoeting gedeeld. “De president en de prins bespraken een aantal belangrijke kwesties”, schrijft het kantoor van de president. “Het bezoek is tekenend voor de sterke banden die het Verenigd Koninkrijk, inclusief de koninklijke familie, met Zuid-Afrika deelt, en is ook een nieuwe stap in de richting van het verdiepen van deze historische banden.”

William en Ramaphosa ontmoetten elkaar niet voor het eerst. Dat deden zij ook al in 2022. Toen bracht de Zuid-Afrikaanse president een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Dat was het eerste inkomende staatsbezoek voor Charles sinds hij koning werd na het overlijden van koningin Elizabeth.

Prins William is momenteel op een vierdaagse reis in Zuid-Afrika. Hij is daar voor de jaarlijkse uitreiking van de Earthshot Prize. De milieuprijs, een initiatief van de prins, wordt toegekend aan vijf winnaars voor hun bijdrage aan milieubewustzijn.