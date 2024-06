Prins William op de tribune tijdens EK voetbal in Duitsland

Prins William zal het Engelse voetbalelftal aanmoedigen tijdens het Europees kampioenschap voetbal in Duitsland. Kensington Palace heeft gemeld dat William op 20 juni in Frankfurt is voor de tweede groepswedstrijd.

Engeland neemt het in de tweede ontmoeting in de groepsfase op tegen Denemarken. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Servië en Slovenië.

De prins is voorzitter van de Britse voetbalbond FA. Maandag ontmoette William de Engelse voetballers op St George’s Park om hen succes te wensen.