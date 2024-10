Prins William reageert op kritiek op privileges

Prins William heeft gereageerd op de kritiek die hij heeft gekregen op zijn nieuwe campagne tegen dakloosheid. Volgens sommigen zou een lid van het koninklijk huis met privileges niet de juiste persoon zijn om zich voor een dergelijk onderwerp in te zetten.

“Ik denk dat we allemaal baat hebben bij het recht van iedereen op een veilig en stabiel thuis. Ik heb geen andere agenda dan wanhopig proberen mensen in nood te helpen”, zegt William in een documentaire van ITV. “Ik zie het als een deel van mijn rol. Waarom zou ik anders hier zijn, als ik deze rol niet goed gebruik om mensen te beïnvloeden en te helpen waar ik kan.”

Het programma van ITV gaat over het oplossen van dakloosheid. Mensen die dakloos zijn of waren, komen daarin aan het woord.

Prins William richtte samen met The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales de campagne Homewards op. Het is een programma van vijf jaar dat moet aantonen dat het beëindigen van dakloosheid mogelijk is.