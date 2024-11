Prins William vervult taken met kleinere r in ‘royal’

Prins William probeert op een andere manier naar zijn koninklijke taken te kijken. De Britse troonopvolger wil dichter bij de mensen staan, zo vertelde hij aan Britse media na zijn bezoek aan Zuid-Afrika.

“Ik kan alleen beschrijven wat ik probeer te doen, en dat is het anders doen voor mijn generatie. Ik doe het misschien met een kleinere r in ‘royal’, dat is een betere manier om het te zeggen.” De 42-jarige prins van Wales lichtte daarna toe wat dat voor hem betekent: “Het gaat mij meer om impactvolle filantropie, samenwerking, bijeenbrengen en mensen helpen.”

“Ik wil er ook empathie aan toevoegen, want ik geef echt om wat ik doe”, vervolgde William. “Dat heeft een impact op het leven van mensen. En ik denk dat we wat meer empathisch leiderschap in de wereld kunnen gebruiken.”

Volgens William geldt hetzelfde voor zijn vrouw prinses Catherine. “Wie weet wat er nog komt, maar het draait allemaal om het proberen verandering teweeg te brengen en levens te verbeteren.”