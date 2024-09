Prins William: we moeten onze relatie met de natuur veranderen

Prins William heeft een dringende oproep gedaan om “onze relatie” met de natuur te veranderen. De Britse prins deed dat in een videoboodschap die dinsdag werd afgespeeld tijdens een klimaatevenement op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

“We leven op gespannen voet met de natuur en die bezwijkt onder de druk van onze daden”, zei William volgens de BBC. Klimaatverandering en het vooruitzicht dat miljoenen diersoorten met uitsterven worden bedreigd noemde hij de grootste “existentiële bedreiging”.

Als we willen dat onze planeet bewoonbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen dan moeten we actie ondernemen, aldus de prins. Zo riep William wereldleiders op de “niet-duurzame productie en consumptie van natuurlijke hulpbronnen” een halt toe te roepen. “We moeten actie ondernemen om onze rivieren, oceanen, savannes, mangroves en bossen te redden, evenals de gemeenschappen die ze beschermen en er in de buurt leven.”

Klimaat en natuur zijn thema’s waar William zich al jaren voor inzet. Zo riep hij onder meer de Earthshot Prize in het leven. Die geldprijs gaat naar initiatieven voor het herstel van de planeet.